Онлайн-кинотеатр Megogo теперь доступен зрителям в Польше. Доступ к видеосервису предоставил местный оператор Play, передает TVnews.by.

Сообщается, что в первую очередь сервис рассчитан на украинцев, проживающих или работающих в Польше. Megogo доступен как контрактным клиентам, так и абонентам с предоплатой.

Подписчики могут выбирать из двух вариантов подписки: за 3,99 злотых (24,32 грн) в неделю или за 11,99 (73,09 грн) в месяц. Первая неделя пользования онлайн-кинотеатром — бесплатно. Одна подписка доступна сразу на 5 устройствах, включая смартфоны и Smart TV.

Напомним, в прошлом месяце MEGOGO запустил серию технологических мастер-классов «MEGOGO IT&Media Marathon», состоящую из пяти событий. Каждый мастер-класс расскажет об инновационном продукте от идеи до ее реализации.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.