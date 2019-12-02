Huawei приступит к масштабному выпуску своих 5G-смартфонов уже в следующем году. Компания Foxconn получила заказ на производство свыше 50 миллионов устройств от китайского техногиганта, передает ITC.ua.

Как сообщалось ранее, продажи смартфонов в третьем квартале 2019 года снизились, однако тенденция не коснулась Huawei. Несмотря на замедление рынка, китайская компания единственная среди пятёрки лидеров зафиксировала двузначный рост продаж.

Несмотря на конфликт с США, Huawei все еще удерживает позицию второго по величине производителя смартфонов в мире. Компания практически не имеет доступа к продуктам американских технологических гигантов, однако это не мешает сторонам сотрудничать.

К примеру, в прошлом месяце власти США выдали местным технокомпаниям новое разрешение на сотрудничество с Huawei сроком на 90 дней. До этого лицензия уже была продлена.

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