Аудитория пиратских платформ с пиратским контентом в сети в странах Европейского Союза уменьшается, однако, выручка нелегальных IPTV провайдеров составляет почти 1 миллиард евро в год.

Согласно данным из нового отчёта, подготовленного Бюро интеллектуальной собственности Европейского Союза (EUIPO), объёмы потребления пиратскиого кино-, телевизионного и музыкального контента в странах ЕС снижаются.

Исследование показало, что в период с 2017 по 2018 год общее потребление пиратского контента в странах ЕС снизилось в среднем на 15,1%.

Наиболее серьёзное падение потребления пиратского контента отмечено в музыкальном сегменте, где оно составило 32% в среднем по ЕС. Потребление пиратских копий фильмов упало на 19.2%, а пиратских копий телепрограмм – на 7.7%.

Впрочем, на протяжении первых трёх кварталов 2018 года среднестатистический пользователь Интернета в странах ЕС обращался за контентом к интернет-пиратам в среднем 9.7 раза. Причём, как через стационарные, так и через мобильные устройства.

В основе отчёта лежит анализ данных по более чем 70 миллиардам подключений к сети Интернет, имевших место на протяжении 21 месяца – в период с января 2017 по сентябрь 2018.

«Индустрии, деятельность которых прочно связана с вопросами соблюдения авторских прав – такие, как кинопрокат, телевидение и музыкальный рынок, обеспечивают работой более 11 миллионов граждан ЕС, а ВТО время как пиратство и связанные с ним потери доходов несут в себе серьёзную угрозу существованию этих индустрий, – говорит исполнительный директор EUIPO Кристиан Арчамбо. – Несмотря на общий спад в потреблении пиратского контента, отражённый в нашем исследовании, нам предстоит ещё проделать огромную работу, направленную на решение этой проблемы, и мы надеемся, что данные из нашего отчёта помогут тем, кто отвечает за принятие решений, при разработке ими антипиратской политики и стратегии».

В EUIPO также представили ещё одно исследование, которое показывает, что до 13.7 миллиона граждан ЕС смотрят телепрограммы с нелегальных IPTV платформ, тем самым финансируя пиратов на 941.7 миллиона евро в год.

Финансирование пиратов осуществляется через единоразовые платежи, покупку нелегальных сет-топ-боксов, а также через оформление долгосрочной подписки на услуги нелегальных провайдеров.

Согласно отчёту, один пользователь, проживающий в странах ЕС, тратит на просмотр программ с нелегальных IPTV платформ примерно 5.74 евро в месяц.

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