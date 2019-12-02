«5 канал» планирует переход на вещание в HD-формате, а также изменения в программной концепции. Об этом сказано на сайте телеканала.

Согласно данным, «5 канал» перейдет на исключительно HD-формат в марте следующего года. До февраля канал будет вести параллельно SD- и HD-трансляции.

«»5 канал» вскоре будет вещать в формате HD. Поэтому мы хотим заранее предупредить Вас, чтоб Вы смогли подготовиться принимать наш обновленный сигнал», — говорится в сообщении.

Помимо этого, канал готовится к смене сетки вещания — планируется отойти от сугубо информационной концепции. В частности, говорится о том, что тематическое наполнение будет разноображено историческими, политическими и художественными фильмами, которые еще не выходили в прокат.

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