Бурное развитие технологий за последние несколько лет позволило соединять одного пользователя с огромным количеством людей со всего мира посредством нескольких видов связи. Иногда это могут быть такие программы, как Skype или Google Hangouts, позволяющие отдельным людям или группам людей общаться с друзьями и коллегами и вести общие чаты, однако для бизнеса необходимо нечто другое, дающее возможность соединяться с огромным количеством людей по всему миру. Эти средства связи должны позволить профессионалам передавать свои презентации большому количеству людей. И этими же средствами для связи могут быть вебинары и видеоконференции, организовать которые можно с помощью вебинарной площадки Clickmeeting.

Если вебинар и видеоконференция работают одинаково, объединяя людей со всего мира, занимающихся одними и теми же проектами, то чем они тогда отличаются друг от друга? Для того чтобы разобраться в различиях между вебинаром и видеоконференцией, предлагаем читателям изучить информацию об этих двух видах связи между людьми.

Что такое вебинар?

Вебинар – это своего рода интернет-программа для связи в режиме реального времени, позволяющая передавать и делиться своими презентациями, семинарами, лекциями с большим количеством участников и коллег путём использования определённого программного обеспечения, предназначенного для организации конференций. Ведущий вебинара использует интернет для связи с целевой аудиторией, слушателями и зрителями по всему миру, чтобы получать, предоставлять и обсуждать различную информацию в режиме реального времени. Ведущий вебинара также может использовать интерактивные элементы конференц-связи, чтобы делиться экранами своего компьютера, демонстрациями и слайд-шоу, а также общаться с другими участниками вебинара, независимо от их местоположения в мире. Сегодня большая часть систем для вебинаров предлагают также различные возможности ведения потоковой трансляции через такие ресурсы, как YouTube. В процессе проведения вебинара используются различные интерактивные функции для связи между участниками, позволяющие им непосредственно общаться с ведущим и задавать ему вопросы.

Что такое видеоконференция?

Видеоконференцию можно назвать средством видеосвязи в режиме реального времени для общения между двумя или более людьми, находящимися в различных уголках мира, путём передачи видео и данных через компьютерные сети. Видеоконференция по сути обеспечивает пользователям возможность передавать свои высококачественные полноэкранные видеоизображения между различными точками с помощью программного обеспечения для видеоконференций – такого, как, например, Clickmeeting. Видеоконференция связывает две точки подобно видеотелефонии. Помимо, собственно, инструментов для проведения видеоконференции, пользователям также требуется микрофон, динамики и видеокамера, установленные на их компьютерах – для одновременного распространения звука и видео по всей сети, независимо от места расположения участников.

Объясняем разницу между вебинаром и видеоконференцией

Несмотря на то, что и вебинар, и видеоконференция используются для связи ведущего с большим количеством людей со всего мира с целью общения и обмена информацией, эти средства связи сильно отличаются друг от друга. Ниже приведена краткая информация, которая поможет понять принципиальную разницу.

Видеоконференция: Позволяет обеспечивать двустороннюю видео и/или аудиосвязь между двумя и более людьми, находящимися в различных уголках мира. Для успешного проведения видеоконференций на обеих сторонах связи должно быть установлено специальное оборудование, обеспечивающее качественную связь.

Вебинар: Это, как правило, система односторонней связи, которая позволяет выступающему из вебинарной комнаты беседовать с удалённой аудиторией при ограниченных возможностях взаимодействия с ней. Кроме того выступающий может общаться и с реальной аудиторией в зале, при этом его презентация преобразуется в вебинар, позволяя удалённой аудитории принимать участие в нём.

Видеоконференция: Целый ряд потребительских служб – таких как Google Hangouts, Skype от Microsoft и FaceTime от Apple – обеспечили возможность проведения видеоконференций повсюду, позволяя использовать для этого любые устройства, имеющие встроенную камеру – настольные компьютеры, лэптопы, планшеты и т.д. В современном бизнесе настольные компьютеры используются в качестве основного компонента служб для организации веб-конференций и приложений для унифицированной коммуникации. Это, в частности, облачные виртуальные конференц-залы – такие как Clickmeeting и т.д., которые позволяют бизнесу организовывать видеоконференции при минимальном инвестировании в инфраструктуру.

Вебинар: Для участия в вебинаре пользователю необходимо иметь компьютер, колонки и подключение к интернету. Участники вебинара могут слышать, а также видеть его ведущего, но при этом они не могут слышать или слушать других участников. Участники могут передавать свои комментарии или задавать вопросы докладчику, просто набрав их в окне чата, расположенном в углу экрана своего компьютера. Такие комментарии и вопросы будут переданы докладчикам через посредника. Таким образом, вы не можете общаться непосредственно с докладчиком, а он не может видеть вас из-за технических ограничений.

Как видим, видеоконференция и вебинар сильно отличаются друг от друга, вопреки тому, что обе эти технологии используются для общения с большими аудиториями по всему миру. Несмотря на то, что часто эти термины являются в какой-то мере взаимозаменяемыми, не следует путаться в их функциональных особенностях. Видеоконференции могут использоваться для организации двусторонней прямой связи, тогда как вебинар может использоваться, главным образом, для односторонней связи с ограниченными возможностями взаимодействия с аудиторией.

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