Компания Opensignal провела анализ скорости потоковой передачи видео в сетях 3G и 4G. В рейтинг были включены 100 стран мира, Украина расположилась в середине.

Согласно данным, рейтинг был составлен по результатам анализа скорости загрузки видео с учетом следующих критерий: качество изображения, время загрузки и время простоя для буферизации. Страны были оценены по 100-бальной шкале и распределены в 5 категорий: «Превосходное качество», «Очень хорошее качество», «Хорошее качество», «Удовлетворительное качество» и «Плохое качество».

Так, Украина переместилась из категории «Удовлетворительное качество» и попала в группу стран с классификацией «Хорошее качество» загрузки видео. Из 100 баллов мы набрали 60,9 и оказались на 51 месте рейтинга. К слову, Россия заняла 47 место (61,5 балла), а Беларусь — 60 (56,2 балла).

Возглавили рейтинг с отметкой «Превосходное качество» Норвегия (78,5 балла), Чехия (77,2 балла), Австрия (76,7 балла), Дания (76 баллов), Венгрия (75,9 балла) и Нидерланды (75,5 балла).

Самую низкую скорость потоковой передачи видео Opensignal отметила в Гане, Сенегале, Уганде, Танзании, Алжире, Ливии, Афганистане, Эфиопии и Ираке.

Напомним, в сентябре сообщалось, что украинские провайдеры улучшили показатели надежности интернета. За год Украина поднялась с 12 на 4 место в мировом рейтинге устойчивости сегментов интернета.

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