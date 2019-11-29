В последнее время мы всё чаше делаем выбор в пользу портативных компьютеров, в связи с чем актуальным вопросом становится ремонт ноутбуков. Замена usb-разъёмов – это, пожалуй, самое простое, что вас может ожидать…

Стоит ли менять «шило на мыло» (HDD на SSD)?

Так как современные девайсы сконструированы по блочному принципу, проблемы при замене HDD на SSD кроются не в несовместимости модулей, а в трудностях функционального порядка.

Не секрет: жёсткий диск утрачивает свою актуальность, вытесняясь твердотельным накопителем. SSD ценится за надёжность и скорость, но он дорог. В то же время юзерам, чья деятельность требует повышенной работоспособности, приходится отказываться от жёсткого диска, ведь он:

тяжелей SSD;

не ориентирован на энергосбережение;

восприимчив к механическому воздействию;

обладает пониженной скоростью чтения/записи.

Но по-прежнему у жёсткого диска много сторонников из-за:

Большей ёмкости. Стоимости, которая в разы ниже. Невозможности восстановить удалённые файлы на SSD по причине несовершенства метода их хранения.

Поэтому никаких технических проблем, касающихся замены, нет. Проблема в выборе: если для хозяина устройства скорость и безопасность данных важнее их объёма, если он предпочитает энергосберегающие технологии, стоит брать оборудование с SSD-накопителем.

Ремонт HP

Увы, у товара каждого производителя есть свои слабые стороны, вызванные проектными недоработками или несовершенством конструкции. Так, у отдельных моделей Acer некачественная матрица экрана и материнская плата; у Roverbook проблемы с сервисным обслуживанием; Gateway маркий, царапается, видны отпечатки пальцев, стирается краска; Samsung быстро разряжается; у Lenovo – недостаточно надёжные процессоры (мосты). Даже у наиболее, казалось бы, качественных Asus и Toshiba имеются мелкие грешки (драйверы для них в дефиците). И это нормально.

Что касается HP, то он, помимо прочего, заметно шумит из-за громкой работы жесткого диска и кулера. Вдобавок у него проблемный дисплей. Замена монитора на ноутбуке HP в сравнении с другими брендами отличается простотой, и если истёк гарантийный срок службы, его можно осуществить в любом сервисном центре. А, например, об Apple и Sony этого сказать нельзя.

Ремонт Dell

Не секрет, что в современном обществе потребления производителям выгодно выпускать одноразовые изделия. Ведь если бы, скажем, корпорации, собирающие электронику, обеспечивали рынок изделиями длительного пользования, их прибыли оказались бы значительно меньше даже вопреки массированной рекламе. Образец Dell Inspiron XPS M1330 – показательное тому подтверждение. Статистика свидетельствует: в течение первого года здесь наблюдается безаварийная эксплуатация, а сразу по окончании гарантии из-за перегрева отказывает видеоадаптер. А его замена обойдется в половину цены самого компьютера.

Ремонт клавиатуры ноутбука Dell может быть вызван наличием выпадающих клавиш, застрявших или нерабочих клавиш, однако самой распространённой ремонтной операцией считается замена гнезда зарядки ноутбука.

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