Текущий месяц стал особенно успешным для западных стран с точки зрения борьбы с пиратством. В течение ноября в Канаде, Германии, Испании, Франции и США было привлечено к ответственности рекордное количество ресурсов с нелицензионным контентом, передает Телекритика.

Так, в Канаде блокировали доступ к нелегальному IPTV-сервису Gold TV. GoldTV.ca продавал подписки на 4 тыс. телевизионных каналов стандартного и высокого качества за $15 в месяц, называя себя «премиум-IPTV-провайдером Канады».

В Германии было арестовано руководство сайта Movie2K — одного из самых посещаемых пиратских сервисов в мире.

В Испании в ходе полицейских рейдов была блокирована работа нелегального IPTV-сервиса. Усилиями правоохранителей были арестованы 12 подозреваемых, заблокированы 7 веб-сайтов и 2 профиля в социальных сетях, изъято 86 декодеров, 15 жестких дисков, а также 22000 евро наличными.

В то же время во Франции пятерых интернет-провайдеров обязали блокировать доступ к 13 веб-сайтам, которые ссылаются на нелегальный контент.

А в США своего приговора ожидает Талон Уайт, которому грозит 5 лет тюрьмы за нарушение прав интеллектуальной собственности и уклонение от уплаты налогов.

Напомним, в октябре нидерландский антипиратский фонд BREIN добился отключения серверов, на которых размещался стриминговый плеер Moonwalk.cc, использовавшийся большинством пиратских ресурсов в рунете и уанете.

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