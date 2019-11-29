Киевстар увеличил количество пользователей широкополосного фиксированного интернета. Число абонентов «Домашнего интернета» оператора уже достигло 1 миллиона, передает ProTV.

Согласно данным, услуга «Домашний интернет» от Киевстар работает уже почти 10 лет, и за это время проводной интернет оператора стад доступен в 120 городах Украины. Сеть охватывает 42 тыс. многоэтажных домов, где размещено более 4,2 млн.квартир.

Как сообщил руководитель департамента фиксированной связи Сергей Сухорук, Киевстар инвестировал в фиксированный интернет свыше 150 миллионов гривен только за последние 2 года.

«Мы продолжаем развивать услуги широкополосной передачи данных, ведь благодаря этому компания может предложить абонентам уникальные пакеты услуг, которые объединяют фиксированную и мобильную связь, в том числе и на базе технологии 4G/LTE. Только за последние 2 года компания инвестировала в строительство сети «Домашний Интернет» более 150 млн. гривен» — сказал он.

Напомним, в октябре Киевстар обнародовал данные касательно подключения связи 4G в населенных пунктах Украины в течение трех кварталов 2019 года. По истечению 9 месяцев текущего года мобильный оператор предоставил доступ к сети четвертого поколения жителям 3177 городов и сел.

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