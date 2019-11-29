Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере связи и информатизации, представила тестовую версию карты покрытия территории Украины мобильной связью на базе технологии 4G. Об этом написала заведующая сектором по обеспечению деятельности главы НКРСИ Богдана Пивень на своей странице в Facebook.

Сообщается, что пока веб-карта работает только в тестовом режиме, поэтому скорость загрузки низкая. На карте представлены данные по 4G-покрытию от Киевстар, Vodafone и lifecell. Отмечается, что карта была создана на основе данных по состоянию на 1 июля 2019 года. Следующее обновление ожидается в январе 2020 года.

Напомним, в сентябре министр цифровой трансформации Михаил Федоров говорил о необходимости создания онлайн-карты, на которой будет отображаться реальная ситуация с интернет-покрытием в Украине. По словам главы Минцифры, создание карты покрытия поспособствует скорейшей реализации плана по обеспечению широкополосным интернетом всей территории Украины.

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