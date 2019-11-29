Как установить пароль на папку в Windows 10

Вопросы безопасности сегодня волнуют компьютерных пользователей и владельцев смартфонов, пожалуй, не меньше, чем 10 или 20 лет назад. Вот только приоритеты с тех пор сильно изменились.

Раньше большую часть зловредного программного обеспечения составляли вирусы. Они портили операционную систему, удаляли файлы. Одним словом, всячески мешали работать. Уже позже появились вирусы-вымогатели, которые зашифровывали систему и просили выкуп, всевозможные трояны, майнинг-вирусы.

Сегодня злоумышленники стали другими. В первую очередь их стали интересовать конфиденциальные данные пользователей, ценность которых в современном мире выросла. Эту информацию можно продать. Покупателей немало. Среди них есть легальные бизнес-компании и злоумышленники. Последние могут получить доступ к социальным сетям и разослать всем знакомым однотипную просьбу «выручи, дай взаймы». Можно войти в онлайн-банкинг и быстро перевести деньги жертвы на левые счета.

Соответственно, пользователи компьютеров больше внимания уделять созданию полноценной защиты, комбинируя антивирус, брандмауэр, защитные функции браузера. Некоторые пошли еще дальше, взяв за правило выходить в интернет только при помощи надежного VPN-клиента. Например, популярного сервиса NordVPN. К нему мы еще вернемся, а пока расскажем о некоторых способах, которые помогут вам скрыть информацию на компьютере от посторонних взглядов.

Многие на домашних ПК (и некоторые на рабочих) не используют пароли для входа в систему. Это серьезное упущение. Обязательно включите эту возможность. Сегодня можно использовать не только классический пароль, но и другие методы защиты. Не забудьте уменьшить время, по прошествии которого нужно будет снова логиниться в аккаунте.

Важным файлам и папкам можно присвоить атрибут «скрытый». Этот способ сработает только, если в ваш компьютер захочет залезть малоопытный пользователь (например, ребенок). Вряд ли он догадается включить в проводнике или файловом менеджере показ файлов с этим атрибутом.

Если в компьютере несколько накопителей информации и разделов, некоторые из них можно зашифровать. Зайдите в операционную систему под учетной записью администратора, после чего перейдите в меню «Пуск > Параметры > Обновление и безопасность > Шифрование устройства». Далее следуйте инструкциям на экране. Если эта функция недоступна, воспользуйтесь стандартным шифрованием BitLocker. Подробнее об этом способе защиты информации вы можете прочитать на официальном сайте Microsoft.

Но чаще всего важную информацию прячут внутрь архива, на который устанавливают пароль. Для этого подойдет любой популярный архиватор (WinRAR, WinZip, 7-zip и другие). К сожалению, штатными средствами Windows это сделать нельзя. Вам нужно выделить нужные файлы и папки, затем создать архив с паролем. Windows позволяет напрямую работать с файлами, находящимися внутри таких папок. Просто каждый раз нужно будет вводить пароль.

У этого способа есть минус — злоумышленники, который наткнутся на подобный архив, им обязательно заинтересуются. И попытаются его взломать. Если пароль простой, им это скорее всего удастся. Поэтому пароль нужно придумывать максимально сложный. Но не забудьте его: иначе потеряете данные. Лучше храните копии файлов и папок где-нибудь в надежном месте.

Вместо архиваторов также рекомендуют использовать специальные утилиты, которые позволяют упростить установку и снятие паролей с папок. Таких программ больше дюжины. Вы легко найдете их в интернете. Только не забывайте, что скачивать инсталляционные пакеты нужно с официальных сайтов разработчиков.

А теперь возвращаемся к VPN-сервисам. Что такое VPN и как эта технология используется. Нас интересует чисто защитная функция. И насколько хорошо она реализована в прокси-сервисе NordVPN.

Напомним, что подобные сервисы позволяют скрывать IP-адрес вашего устройства, будь это ПК, ноутбук, смартфон или планшет. При использовании дома или офисе NordVPN лучше сразу установить на Wi-Fi-роутер. Соответственно, злоумышленники не смогут дойти до попыток взлома вашего компьютера, так как не будут знать реальный IP-адрес. Вдобавок у NordVPN есть такие возможности, как killswitch (функция экстренного отключения интернета при потере связи с прокси-адресами) и серверы для двойного VPN-подключения. Также присутствует функции автоподключения к VPN при включении устройства. При желании вы может включить невидимость в локальной сети.

Разумеется, NordVPN использует надежные протоколы для передачи данных и сложное шифрование. AES-256 — стал уже стандартом в этой сфере. Сервис не бесплатный, но своих денег стоит. Недаром он занимает высокие места во всевозможных рейтингах VPN-сервисов.

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