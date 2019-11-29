Intel сообщила о намерении продать еще одно свое подразделение. На этот раз компания подыскивает покупателя для Intel Connected Home — структуры по разработке технологий для подключенного дома, передает Internet.UA.

Сама компания пока никак не комментирует грядущую продажу. Согласно инсайдерской информации, продажей подразделения с годовым оборотом порядка 450 млн долларов займется специально нанятый финансовый консультант.

Напомним, в июле появилась информация о том, что Intel отказывается от дальнейшей разработки 5G-модемов для смартфонов. В связи с этим компания приняла решение о продаже пакета из 8500 патентов, связанных с разработками в области беспроводной передачи данных.

Практически сразу же в СМИ стали говорить о том, что бизнес может «прибрать к рукам» Apple. А спустя несколько дней и сама «яблочная» компания подтвердила покупку подразделения по производству 5G-модемов для смартфонов.

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