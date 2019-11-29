Компания Arianespace и малазийский спутниковый оператор Measat заключили контракт на запуск спутника MEASAT-3d – нового многоцелевого спутника связи. Согласно условиям контракта, спутник должен быть выведен на геостационарную переходную орбиту в 2021 году при помощи ракеты высокой грузоподъёмности Ariane 5 с территории Космического центра в Гвиане – европейского космопорта, расположенного в Куру, Французская Гвиана (Южная Америка).

Спутник MEASAT-3d должен удовлетворить потребности в передаче данных для растущего сегмента мобильных сетей 4G и 5G в Малайзии, а также обеспечивать необходимые резервные ёмкости для передачи видео в разрешении HD, 4K и, в конечном итоге, 8К в странах Азиатско-Тихоокеанского региона. Спутник будет размещён в орбитальной позиции 91.5 градуса восточной долготы, где он будет работать вместе со спутниками MEASAT-3a и MEASAT-3b, обеспечивая расширение ёмкостей для клиентов в Малайзии, а также в странах Азии, Ближнего Востока и Африки. На новом спутнике будут установлены рабочие модули нескольких типов: C- и Ku-диапазона – для организации DTH-платформ и предоставления прочих услуг связи, а также модуль высокой пропускной способности в Ka-диапазоне – для передачи данных Интернета. Помимо этого, на спутнике MEASAT-3d будет установлен навигационный модуль L-диапазона для корейского спутникового оператора Kt sat, работающего в рамках Корейской вспомогательной спутниковой системы.

Комментируя данный контракт, генеральный директор компании Arianespace Стефан Исраэль заявил: «Для нас является большой честью то, что компания MEASAT доверила запуск спутника MEASAT-3d именно компании Arianespace, что даёт нам возможность говорить о возобновлении давнего партнёрства с этим малазийским оператором, которое уходит своими корнями в 1996 год. А очередной успешный коммерческий запуск при помощи ракеты Ariane 5 подтвердит репутацию семейства ракет Ariane как наиболее подходящих ракет для вывода спутников на геостационарную орбиту за несколько недель до 40-летия ракеты и появления в 2020 году ракеты Ariane 6».

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