Group-IB представила отчет по глобальным угрозам стабильности киберпространства. Компания утверждает, что телекоммуникационная сфера является золотой жилой для хакерских групп, а внедрение 5G только расширяет поле действия для злоумышленников.

В частности, говорится о 9 прогосударственных группах, которые ранее представляли наибольшую угрозу для телекома: APT10, APT33, MuddyWater, HEXANE, Thrip, Chafer, Winnti, Regin и Lazarus. Телеком операторы представляют особый интерес для взломщиков, поскольку посредством них можно получить непосредственный доступ к данным клиентов.

При этом развитие 5G только усугубляет проблему кибератак. В отличие от предыдущих стандартов связи, технологии пятого поколения используют программные платформы для реализации сверхскоростного подключения и других своих преимуществ.

«Это означает, что все угрозы для серверных и программных решений становятся актуальными для операторов 5G. Среди них: атаки, связанные с BIOS/UEFI, side channel и supply chain. Также, благодаря большому количеству подключенных устройств и широкой полосе пропускания значительно увеличатся мощность и частота DDoS-атак», — пишут Group-IB.

В Group-IB предупреждают, что в дальнейшем вопросы кибербезопасности могут стать решающим фактором в конкуренции между игроками 5G-рынка, а все уязвимости и нарушения работоспособности будут использоваться для подавления конкурентов.

Более того, хакеры смогут взламывать MSP-операторов, которые оказывают услуги по обеспечению безопасности коммерческих и госпредприятий, и получать доступ к защищаемым сетям.

Напомним, ранее Эксперты обнаружили новые уязвимости в протоколе безопасности 5G. По данным специалистов, с их помощью злоумышленники могут отслеживать местоположение владельца смартфона с поддержкой технологии пятого поколения.

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