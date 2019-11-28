Стали известны еще 4 кандидата на вакантные должности в Национальном совете по вопросам телевидения и радиовещания. По два претендента выдвинули фракции «Слуга народа» и «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ), передает Телекритика.

Согласно данным, от «Слуги народа» на должность члена Нацсовета планирует переизбираться нынешняя и.о. главы Ольга Герасимьюк, также на вакантное место нацелен исполнительный продюсер «Квартала 95» Александр Божков.

От ОПЗЖ кандидатами выступают экс-глава новостной службы канала «Интер» Лаврентий Малазония и директор «Эра медиа» Игорь Лоташевский. Другие фракции своих претендентов не выдвигали.

Отмечается, что все вышеуказанные кандидатуры будут рассмотрены Комитетом Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики 3 декабря. Всего на три вакантных должности претендуют 13 кандидатов. Имена семерых были объявлены вчера, полный список будет оглашен на днях.

Напомним, 31 октября Верховная Рада приняла решение о прекращении полномочий трех членов Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания. За увольнение Ольги Герасимьюк, Александра Ильяшенко и Олега Черныша проголосовали 313 народных депутатов.

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