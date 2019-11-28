Airbus, ESA и Eutelsat представили антенный модуль ELSA+

Европейское космическое агентство (ESA) совместно с компаниями Airbus и Eutelsat представили в Мадриде новую многолучевую активную антенну. Антенна ELSA + (ELectronically Steerable Antenna+ — управляемая электронным способом антенна+) от компании Airbus является первым в Европе подобным устройством для рынка коммерческой спутниковой связи, пишет Satellitetoday.

В силу универсальности своей работы антенна является огромным шагом вперёд в развитии спутников связи, поскольку космические аппараты впервые смогут адаптироваться при помощи программного управления к бизнес-кейсам конкретных клиентов.

Приёмная антенна, управляемая электронным способом, работает в Ku-диапазоне и имеет восемь независимых лучей, которым можно задать различную конфигурацию. Помимо этого, данная функция может быть реализована на каждом из лучей отдельно или одновременно на всех них. В частности, возможно производить быстрые переходы на несколько десятков предварительно запрограммированных конфигураций для каждого из лучей.

«С появлением ELSA+ мы вступаем в совершенно новую эпоху спутниковой связи, и это лишь отправная точка, ориентир для будущих миссий», — говорит глава представительства Airbus Space Systems в Испании Фернандо Варела. – «Мы продолжаем развивать эти технологии, и в настоящее время компания Airbus занимается разработкой антенн нового поколения для программы SPAINSAT-NG».

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