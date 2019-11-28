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Airbus, ESA и Eutelsat представили антенный модуль ELSA+

Борис Скуратовский
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ELSA-antenna
Фото: Satellitetoday

Европейское космическое агентство (ESA) совместно с компаниями Airbus и Eutelsat представили в Мадриде новую многолучевую активную антенну. Антенна ELSA + (ELectronically Steerable Antenna+ — управляемая электронным способом антенна+) от компании Airbus является первым в Европе подобным устройством для рынка коммерческой спутниковой связи, пишет Satellitetoday.

В силу универсальности своей работы антенна является огромным шагом вперёд в развитии спутников связи, поскольку космические аппараты впервые смогут адаптироваться при помощи программного управления к бизнес-кейсам конкретных клиентов.

Приёмная антенна, управляемая электронным способом, работает в Ku-диапазоне и имеет восемь независимых лучей, которым можно задать различную конфигурацию. Помимо этого, данная функция может быть реализована на каждом из лучей отдельно или одновременно на всех них. В частности, возможно производить быстрые переходы на несколько десятков предварительно запрограммированных конфигураций для каждого из лучей.

«С появлением ELSA+ мы вступаем в совершенно новую эпоху спутниковой связи, и это лишь отправная точка, ориентир для будущих миссий», — говорит глава представительства Airbus Space Systems в Испании Фернандо Варела. – «Мы продолжаем развивать эти технологии, и в настоящее время компания Airbus занимается разработкой антенн нового поколения для программы SPAINSAT-NG».

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.

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