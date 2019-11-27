В Японии создали интерактивный экран при помощи обычного воздушного шарика. Используя ультразвуковые излучатели и проектор, изображение удалось вывести на шарик и следовать за его передвижениями, передает N+1.

Согласно данным, на конференции SIGGRAPH Asia 2019 Такуро Фурумото и его коллеги из Токийского университета представили осязаемый летающий интерфейс на основе воздушного шарика. Шарик заполнили смесью воздуха и гелия в пропорции, позволяющей поддерживать его на одной высоте.

С помощью ультразвуковых излучателей на шарик оказывали давление, благодаря чему объект можно как сохранять его в одном положении, так и двигать, меняя распределение звука по излучателям.

«В систему также входит проектор с частотой обновления 120 герц, а также камера глубины Microsoft Kinect. Они предварительно откалиброваны, чтобы проекция изображения на шарик всегда находилась в его центре, а также была одинаковой формы и размера, независимо от расстояния между шариком и проектором», — пишет ресурс.

Отмечается, что подобным образом на шарик можно выводить также и 3D-изображение. Однако для того, чтоб следить за изображением, пользователю необходимо иметь специальные очки, быстро поочередно затемняющие правый и левый глаз.

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