О том, что диапазон IPv4 адресов рано или поздно исчерпается, говорилось уже давно, но именно 25 ноября наступил этот день – все 4.3 миллиона адресов IPv4 уже выделены, а это значит, что больше не осталось свободных IPv4 адресов, которые можно было бы выделить интернет-провайдерам и прочим крупным сетевым инфраструктурным провайдерам.

Данного события ждали с 80-х годов, и, по сути, истощение адресов на высшем уровне произошло в 2012 году. К этому моменту все адресные массивы IPv4 были выделены для пяти региональных интернет-реестров: AFRINIC – для стран Африки, ARIN – для Антарктики, Канады, части Карибского бассейна и Соединенных Штатов, APNIC – для стран Восточной Азии, Океании, Южной и Юго-Восточной Азии, LACNIC – для большей части Карибского бассейна и всей Латинской Америки и, наконец, RIPE NCC – для Европы, Центральной Азии, России и Западной Азии.

Вскоре после этого эти региональные интернет-реестры начали истощаться. 15 апреля 2011 года свой последний IPv4 блок выделил азиатско-тихоокеанский реестр (APNIC), 14 сентября 2012 года истощился ресурс для стран Европы, Ближнего Востока и Центральной Азии (RIPE NCC), 10 июня 2014 года этот процесс достиг Латинской Америки и Карибского бассейна (LACNIC), 24 сентября 2015 года – Северной Америки, и, наконец, сегодня иссякли запасы адресов для Европы (RIPE NCC).

Об этом стало известно из рассылки по электронной почте (от Николаса Педиадитиса), в письме которого говорится:

Дорогие коллеги, Сегодня, 25 ноября, в 15:35 UTC+1, мы провели окончательное распределение 22 последних блоков IPv4 из остававшегося у нас пула. Адресов IPv4 у нас больше не осталось. Данное сообщение не станет сюрпризом для сетевых операторов – исчерпание ресурса адресов IPv4 было ожидаемым и известным для сообщества RIPE. По сути, благодаря ответственному контролю и управлению ресурсом, который имелся у нас в наличии, мы смогли предоставить тысячам новых сетей нашего региона 22 выделенных блока после того, как в 2012 мы достигли пределов.

Теоретически исчерпание адресов IPv4 должно означать, что новые устройства IPv4 не могут быть добавлены в интернет, однако на практике несколько факторов уменьшают проблему.

Во-первых, интернет-провайдеры могут повторно использовать и переназначать неиспользуемые IPv4 адреса. Во-вторых, благодаря использованию механизма NAT (преобразование сетевых адресов) одни и те же IP-адреса могут использоваться в частном порядке за пределами маршрутизатора интернет-провайдера. И, наконец, переход на IPv6, который себя неплохо зарекомендовал и позволяет осуществлять прямые одноранговые соединения через интернет с использованием широкого адресного массива 3,4 × 1038.

В общем, как и в случае со всеми прочими «апокалипсисами» прошлого, несмотря на грозные предупреждения и ожидания ужаса, в итоге мы видим лишь «бурю в стакане воды».

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