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UEFA TV

В европейской футбольной ассоциации UEFA рассматривают возможность использования собственной потоковой OTT платформы для трансляции на отдельных рынках клубных соревнований Лиги чемпионов и Лиги Европы. Об этом сообщает издание Financial Times, ссылаясь на слова генерального секретаря UEFA Теодора Теодоридиса, который заявил о возможности предоставления потоков с трансляцией матчей в случае недостаточного количества предложений от традиционных вещателей или неспособности ими оплатить права.

Отдел продаж UEFA и команда по маркетингу в настоящее время пребывает в процессе проведения торгов для желающих получить права на трансляцию матчей сезонов 2021-22 и 2023-24 на два турнира и новой Конференции лиги Европы третьего уровня.

Уже заключены важные сделки с телекоммуникационной компанией BT в Великобритании и сетью CBS в США.

В июне в UEFA запустили бесплатную потоковую OTT платформу для трансляции в режиме реального времени и по запросу видеоконтента с различных соревнований, включая матчи национальных лиг, и в первую очередь – Бундеслиги.

Платформа UEFA.tv предлагает своим пользователям огромный выбор дополнительного и архивного контента, а также прямые трансляции молодёжных, женских и футзальных команд UEFA для ряда рынков.

В своём интервью корреспонденту Financial Times генеральный секретарь UEFA Теодор Теодоридис отметил, что платформа UEFA.tv может использоваться на тех рынках, где не предвидится большого числа предложений от желающих вести трансляции матчей. «В настоящее время у нас много партнёров (среди вещателей), и мы с нетерпением ожидаем развития партнёрских отношений, – заявил Теодоридис. – Мы просто хотим быть готовы. Мы хотим иметь альтернативные варианты».

Теоридис сообщил о наличии в UEFA намерений «поэкспериментировать» с собственным потоковым каналом в сети интернет на нескольких национальных рынках за пределами Европы, где стоимость контрактов на право ведения трансляций в эфире составляет от 5 до 10 миллионов евро в год. В UEFA также не исключают возможности перехода к модели трансляции своих матчей исключительно в интернете на рынках, где местные телевизионные вещатели не могут предложить нормальную цену за контракт.

«Традиционное вещание долгое время использовалось для трансляции спортивных соревнований и футбольных матчей, – говорит Теодоридис. – И теперь пришло время опробовать возможности цифры. И это именно то, чем мы сейчас занимаемся».

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.

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