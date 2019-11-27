В европейской футбольной ассоциации UEFA рассматривают возможность использования собственной потоковой OTT платформы для трансляции на отдельных рынках клубных соревнований Лиги чемпионов и Лиги Европы. Об этом сообщает издание Financial Times, ссылаясь на слова генерального секретаря UEFA Теодора Теодоридиса, который заявил о возможности предоставления потоков с трансляцией матчей в случае недостаточного количества предложений от традиционных вещателей или неспособности ими оплатить права.

Отдел продаж UEFA и команда по маркетингу в настоящее время пребывает в процессе проведения торгов для желающих получить права на трансляцию матчей сезонов 2021-22 и 2023-24 на два турнира и новой Конференции лиги Европы третьего уровня.

Уже заключены важные сделки с телекоммуникационной компанией BT в Великобритании и сетью CBS в США.

В июне в UEFA запустили бесплатную потоковую OTT платформу для трансляции в режиме реального времени и по запросу видеоконтента с различных соревнований, включая матчи национальных лиг, и в первую очередь – Бундеслиги.

Платформа UEFA.tv предлагает своим пользователям огромный выбор дополнительного и архивного контента, а также прямые трансляции молодёжных, женских и футзальных команд UEFA для ряда рынков.

В своём интервью корреспонденту Financial Times генеральный секретарь UEFA Теодор Теодоридис отметил, что платформа UEFA.tv может использоваться на тех рынках, где не предвидится большого числа предложений от желающих вести трансляции матчей. «В настоящее время у нас много партнёров (среди вещателей), и мы с нетерпением ожидаем развития партнёрских отношений, – заявил Теодоридис. – Мы просто хотим быть готовы. Мы хотим иметь альтернативные варианты».

Теоридис сообщил о наличии в UEFA намерений «поэкспериментировать» с собственным потоковым каналом в сети интернет на нескольких национальных рынках за пределами Европы, где стоимость контрактов на право ведения трансляций в эфире составляет от 5 до 10 миллионов евро в год. В UEFA также не исключают возможности перехода к модели трансляции своих матчей исключительно в интернете на рынках, где местные телевизионные вещатели не могут предложить нормальную цену за контракт.

«Традиционное вещание долгое время использовалось для трансляции спортивных соревнований и футбольных матчей, – говорит Теодоридис. – И теперь пришло время опробовать возможности цифры. И это именно то, чем мы сейчас занимаемся».

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