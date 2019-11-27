Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере связи и информатизации утвердила новую редакцию Порядка ведения Реестра операторов, провайдеров телекоммуникаций. Об этом пишет InternetUA.

НКРСИ разработала новую редакцию Порядка ведения Реестра провайдеров, исходя из закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о сокращении перечня видов хозяйственной деятельности, подлежащих лицензированию». Документ призван упростить процедуру внесения субъектов хозяйствования в Реестр.

«Решением Порядок ведения операторов и провайдеров телекоммуникаций приведен в соответствие с новым Законом, а также предусмотрена возможность создания электронной формы обращения субъектов хозяйствования к НКРСИ о начале осуществления деятельности в сфере телекоммуникаций. Это приведет к упрощению процедуры внесения в Реестр операторов, провайдеров и созданию условий для определения реального состояния покрытия территорий страны телекоммуникационными услугами», — отмечают в НКРСИ.

Напомним, в сентябре второе чтение Верховной Рады прошел законопроект № 1050, предусматривающий отмену лицензирования в сфере телекоммуникаций.

Теперь вместо получения лицензии, компания, планирующая начать телеком-деятельность, должна подать соответствующее уведомление в НКРСИ.

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