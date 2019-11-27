Министерство финансов Молдовы планирует установить налог для международных компаний, предоставляющих электронные услуги. Поставщики услуг вроде Facebook и Google будут обязаны регистрироваться в Республике Молдова и платить НДС, передает Point.md.

Сообщается, что таким образом в министерстве надеются уравнять условия конкуренции между отечественными поставщиками электронных услуг и заграничными компаниями.

«Компания-нерезидент, предоставляющая электронные услуги физическим лицам-резидентам, должна зарегистрироваться в Государственной налоговой службе и осуществлять уплату и ежеквартальную декларацию НДС по оказанию услуг физическим лицам-резидентам», — сказано в концепции.

Кроме того, в министерстве ожидают, что введение налога поспособствует поступлению в государственную казну порядка 100 миллионов леев (более 136 млн грн).

Напомним, в середине текущего месяца стало известно, что в украинском правительстве могут рассмотреть введение налога для видеосервисов вроде YouTube и Netflix. Такое предложение внес комитет Верховной Рады по гуманитарной и информационной политике.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.