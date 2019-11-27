Компания Ookla провела очередное исследование скорости интернет-соединения при помощи сервиса Speedtest. В который раз Киевстар обходит конкурентных мобильных операторов по этому показателю, передает Лига.Tech.

Согласно данным, за период второго и третьего квартала текущего года Киевстар демонстрировал самые высокие опказатели скорости мобильного интернета. Его показатель Speed Score, который на 90% зависит от скорости скачивания и на 10% — от загрузки, увеличился с 19,85 до 21,91. В то же время Vodafone показал наибольший прогресс — рост с 16,03 до 20,55.

«Киевстар лидирует по скорости мобильного интернета в пяти городах — Днепре, Харькове, Киеве, Николаеве и Запорожье. Vodafone в четырех городах — Кривом Роге, Мариуполе, Одессе и Виннице. lifecell предоставляет самый быстрый интернет во Львове», — пишет ресурс.

Что касается фиксированного широкополосного интернета, лидером по скорости в Украине оказалась компания «Ланет». Ее показатель Speed Score увеличился на 15,7% и достиг 94,83 в сентябре 2019. На втором месте — Triolan с максимальным показателем Speed ​​Scoreв 58,38.

Напомним, в аналогичном отчете компании за октябрь говорилось о том, что показатель скорости Speed Score оператора Киевстар вырос до 20.73. Этот показатель самый высокий среди мобильных операторов Украины, поскольку Speed Score у lifecell составил 18.38, а у Vodafone – 18.28.

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