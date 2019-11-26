Российская компания «Газпром космические системы» приступила к строительству завода по сборке спутников системы «Сфера». Производство стартует во второй половине 2022 года, передает РИА Новости.

Как сообщил первый замгендиректора «Роскосмоса» Юрий Урличич, новый завод предполагает полномасштабное производство с применением отечественных технологий. Вероятно, при сборке спутников будут использоваться комплектующие российского производства.

«Это не просто сборочное производство, когда мы отвёрткой из импортных комплектующих собираем что-то. Это будет высокотехнологичное производство, которое будет включать в себя и сборку, и испытания, и, конечно, мы надеемся на производство комплектации в России», — рассказал Урличич.

Всего площадь строительства охватывает 17 тысяч квадратных метров, с учетом зданий для сборки аппаратов и для их последующих испытаний. Согласно плану строительства, завод будет запущен в эксплуатацию в 2022 году и сможет ежегодно производить до четырех крупных космических аппаратов и до 100 малых спутников.

В частности, завод займется производством спутников для проекта «Сфера», который предполагает создание системы из 600 аппаратов и отправку их в космос с 2023 по 2028 годы. Кроме того, планируется собирать спутники для развития орбитальной группировки «Газпром космические системы» — спутников связи «Ямал», спутников дистанционного зондирования Земли «СМОТР», а также малых аппаратов «Марафон».

Напомним, в сентябре сообщалось, что создание первых пяти аппаратов для проекта спутникового интернета «Сфера» обойдется России в 15 миллиардов рублей. Проект должен стать российским аналогом OneWeb: 600 спутников обеспечат интернетом всю территорию России и соседних стран.

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