Компания First Look Media, принадлежащая основателю eBay Пьеру Омидьяру, запустила собственный видеосервис. Платформа Topic предлагает зрителям нишевый лицензированный и оригинальный контент, передает MBR.

Сообщается, что новый видеосервис доступен пользователям FireTV, Android, iOS и Apple TV бесплатно в течение первого месяца. По истечению 30 дней можно оформить подписку за 6 долларов в месяц.

Особенностью платформы является то, что она предлагает зрителям нишевый продукт — не просто развлекательные передачи, а «вдумчивый и содержательный» контент.

По словам генерального директор сервиса Райана Шанатри, видеосервис содержит как короткие познавательные ролики, так и целые документалки, монологи и оригинальные сериалы, «благодаря которым можно начать разговор».

«У нас нет определенной целевой аудитории или демографики, скорее, люди с определенным мировоззрением, на которых мы пытаемся сосредоточиться», — сказал Шанатри.

На платформе можно найти как лицензированный, так и оригинальный контент, созданный специально для Topic и его подписчиков. Помимо этого, платформа предлагает зрителям ряд подкастов.

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