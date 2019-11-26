Huawei представила новую модель телевизора Smart Screen. Флагманское устройство имеет панель диагональю 75 дюймов, передает 3Dnews.

Сообщается, что новая модель получила дизайн, идентичный дизайну своего предшественника. Однако оригинальный телевизор Smart Screen имел панель с диагональю 65 дюймов.

«Новая версия ТВ-панели в целом повторяет дизайн младшего собрата. Разрешение составляет 3840 × 2160 пикселей, что соответствует формату 4К. Реализована технология HDR Boost для улучшения качества изображения», — пишет ресурс.

Стоит отметить, что новый телевизор Smart Screen имеет функцию отображения контента сразу с двух смартфонов. Экран устройства делится вертикально, что позволяет запустить на нем, к примеру, две игры одновременно.

Флагманский 75-дюймовый Smart Screen поступит в продажу уже в следующем месяце. Предварительная цена устройства — 1850 долларов.

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