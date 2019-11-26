«Кольцо с рубином», сериал производства «Медиа Группы Украина», увидят телезрители, проживающие в регионе MENA.

Tanweer Group, крупный дистрибьютор контента на Ближнем Востоке, приобрел телевизионные права на сериал «Кольцо с рубином». Посредником сделки выступила компания GoQuest Media Ventures, с которой «Медиа Группа Украина» заключила соглашение летом этого года.

Мелодрама будет показана в эфире арабского сериального канала FOX Rewayat.

Произведенный «Медиа Группой Украина» (на основе формата KBS) сериал «Кольцо с рубином» (95 х 45’) рассказывает увлекательную историю отношений сестёр – Анны и Яны, чьи жизни резко меняются после судьбоносных событий.

Ирина Черняк, директор департамента продаж телевизионного контента «Медиа Группы Украина», сообщила, что рынок MENA является новой территорией для продукции холдинга.

«Мы рады, что наши сериалы продолжают покорять мир. Мы также очень надеемся, что наш сериал понравиться зрителям этого региона», – резюмировала она.

Ранее сообщалось, что контент «Медиа Группы Украина» покажут на польских телеканалах.

В прошлом месяце также стало известно о планах запуска «Медиа Группой Украина» нового сериального телеканала.

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