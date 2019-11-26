«Триколор» увеличил число подписчиков своих OTT-сервисов. Количество активных пользователей онлайн-платформ оператора достигло 1 миллиона, сообщает официальный блог.

Согласно данным, в октябре текущего года, время просмотров на OTT-платформах «триколора» превысило 1 миллиард минут. В среднем, каждый пользователь онлайн-сервисов оператора тратит на просмотр контента около 4 часов в день.

Как заявил директор по развитию «Триколора» Денис Маймистов, оператор рассчитывает на еще большее увеличение клиентской базы в ближайшие несколько месяцев.

«Мы уверенно можем заявлять, что по OTT-телевидению «Триколор» стал одним из лидеров российского рынка. Мы наблюдаем рост онлайн-телесмотрения на всех платформах: особенно на смартфонах и планшетах. Медиапотребление через интернет становится привычным источником получения информации для все большего числа клиентов», — сказал он.

В свою очередь, отмечает Маймистов, «Триколор» планирует формировать новые услуги и сервисы, а также создавать персональные предложения для своих клиентов за счет рекомендаций.

Напомним, в прошлом месяце сообщалось, что российские операторы платного телевидения «Триколор» и «НТВ‐ПЛЮС» ведут переговоры об объединении активов. Объединённая абонентская база составит 15 миллионов подписчиков.

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