«Громадське» телевидение приостановит спутниковое вещание. По словам главы организации Натальи Гуменюк, выход на спутник в следующем году для компании не будет выгодным, передает Детектор Медиа.

Как рассказала глава «Громадського», большинство инвестиций идет в проекты, нежели в медийные платформы. В частности, что касается спутникового вещания, оно показало свою эффективность в год выборов, после этого пошло на спад.

«У нас обычно бюджет небольшой -1,7 млн евро в год — это и на телеканал, и на три платформы, сайт. В сравнении с бюджетами некоторых медиа — это очень мало. Но мы сейчас рассматриваем возможность приостановить выход на спутник, поскольку спутник кодируется в январе, утвержден больший бюджет общественного вещателя, который наконец-то усиливает новостную службу», — прокомментировала Наталья Гуменюк.

В связи с этим, заявляет глава «Громадського», неизбежны и кадровые изменения в штате. Однако массового сокращение не предвидится — большинство работников просто перейдут на другие вакантные должности.

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