Eurojust, Europol и AAPA будут совместно бороться с кардшарингом и IPTV-пиратством

Организации Eurojust, Europol и Аудиовизуальный антипиратский альянс (AAPA), представляющие интересы индустрии защищённого аудиовизуального контента, объединили свои усилия для улучшения обмена опытом в сфере борьбы с пиратством аудиовизуального контента в сетях IPTV.

В ходе двухдневного семинара, проходившего в офисе организации Eurojust в Гааге, представители более 70 правоохранительных и юридических органов из 70 стран ЕС, а также представители двух агентств ЕС обсуждали вопросы, связанные сокращением разрыва в технической грамотности между правоохранительными органами и организованными преступными группами.

В частности, одной из центральных тем семинара стала тема поиска и обмена информацией, необходимой для выявления, расследования и судебного пресечения двух видов аудиовизуального пиратства: кардшаринга и нелегального стриминга. Основными темами для обсуждения были способы выявления пиратских платформ, инструменты для расследования фактов пиратства и проблемы, с которыми сталкивается частный сектор в процессе данного расследования, а также масштабы аудиовизуального пиратства, его влияние на рынок и связь пиратов с организованной преступностью. Дальнейшие сессии семинара включали обмен знаниями о том, каким образом можно добиться успешного судебного преследования пиратов и как судебные органы могли бы взаимодействовать с частным сектором.

В сентябре текущего года благодаря поддержке и непосредственному участию координационного центра в Eurojust была остановлена работа крупной пиратской сети, через которую преступная группа нелегально продавала доступ к программам платного телевидения более чем 800 000 клиентов. Ликвидировать данную сеть удалось путём блокировки работы более 200 компьютерных серверов.

В июне 2019 года офицеры полиции Министерства внутренних дел Болгарии, действуя под руководством Верховной кассационной прокуратуры Болгарии, при поддержке организаций Europol и Аудиовизуальный антипиратский альянс (AAPA), провели совместную операцию против пяти кабельных операторов Болгарии. Последние незаконно получали и распространяли премиальные телеканалы (как зарубежные, так и болгарские). Всё нелегальное оборудование и прочие элементы инфраструктуры, использовавшиеся для преступной деятельности, были изъяты во время обысков.

Напомним, в октябре текущего года правообладатели добились отключения стримингового плеера Moonwalk.cc, который использовали многие пиратские видеосервисы рунета и уанета.

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