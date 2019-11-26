Месяц работы и отдыха в египетском курортном городке Шарм-эль-Шейх не прошёл даром для участников Всемирной конференции по радиосвязи – представители мировой индустрии телекоммуникаций решили выделить ряд новых участков спектра для развития 5G. Об этом пишет издание Telecoms.

Технология 5G была, пожалуй, основной темой последней Международной радиоконференции ITU (WRC-19). Задачей данного мероприятия было достижение международного консенсуса по ряду приоритетных вопросов, связанных с функционированием системы телекоммуникаций и гармонизацией частотного спектра. Использование в различных уголках планеты различных участков частотного спектра усложняет роуминг и увеличивает стоимость компонентов сетей – поэтому достижение глобального консенсуса по данному вопросу является чрезвычайно важным.

Таким образом, одним из важнейших решений конференции стало определение участков высокочастотных диапазонов, которые, по общему согласию, должны быть выделены для использования в технологии 5G. В частности, речь идёт о полосах 24,25–27,5 ГГц, 37–43,5 ГГц, 45,5–47 ГГц, 47,2–48,2 и 66–71 ГГц.

«Рождённые в муках решения WRC-19 окажут позитивное влияние на жизнь и деятельность миллиардов человек, проживающих по всему миру, создав цифровой ландшафт, необходимый для устойчивого роста и развития, – говорит директор Бюро радиосвязи ITU Марио Маневич. – Решения конференции WRC-19, связанные с областью новых технологий связи, найдут своё отражение в непрерывном росте индустрии электросвязи и ИКТ, выраженном в триллионах долларов».

«Решения WRC-19 приблизили индустрию мобильной связи ещё на шаг к тому моменту, когда каждый житель планеты сможет ощутить на полную все возможности технологии 5G, – добавляет генеральный директор GSMA Матс Гранрид. – Страны сумели найти сбалансированное решение, которое позволит одновременно революционные возможности для технологии 5G, защитив при этом существующие радиослужбы по всему миру. Мобильная индустрия поставила перед WRC-19 задачу – найти частотный ресурс, достаточный для развития технологии 5G с целью получения долгосрочных социально-экономических выгод. WRC-19 выполнила эту задачу, обеспечив надёжный путь для успешного развития 5G, которое станет повесткой дня будущей конференции WRC-23».

«Регуляторы, курирующие вопросы использования частотного спектра признали, что низкие, средние и высокие частоты должны быть доступны и должны получить максимальное согласование в мире, что сможет гарантировать соответствие параметров и возможностей мобильной широкополосной связи запросам отрасли и индустрии, которые продолжат расти в ближайшие годы, – резюмирует президент GSA Джо Барретт. – Сегодняшнее решение является важным и ожидаемым шагом на пути к обеспечению полноценного процесса трансформации к 5G на всех рынках мира».

Насколько активно будут использоваться эти сверхвысокие частоты – пока не ясно. Для приёма сигнала пользователям необходимо будет сидеть чуть ли не на вершине базовых станций, а повсеместное развёртывание миллиардов малых сот, необходимых для обеспечения связи в данном диапазоне, пока ещё не начато. Тем не менее, приятно осознавать, что к тому времени, когда мы, наконец, найдём эффективный способ использования данных частот, у нас уже будет необходимый для этого частотный ресурс.

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