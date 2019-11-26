В следующем месяце будет вынесен приговор жителю Корнуолла (Великобритания), признавшему себя виновным в продаже нелегальных подписок на потоковые трансляции платных телеканалов на общую сумму в 400 000 фунтов стерлингов.

Стивену Андервуду (известному также под именем Стивен Айзек) было выдвинуто два обвинения по факту нарушения норм Закона об авторских правах и патентах 1988 года и Закона о мошенничестве 2006 года.

В процессе рассмотрения дела в суде, было установлено, что факт незаконной деятельности Андервуда изначально был выявлен сотрудниками агентства по защите авторских прав – FACT, которые передали информацию о злоумышленнике в Корнуолл, где сотрудники Регионального отдела полиции по борьбе с организованной преступностью и Совета по торговым стандартам Корнуолла выписали ордер на обыск в доме Андервуда.

В процессе обыска было изъято несколько устройств, в частности – iPhone, мощный настольный компьютер и лэптоп.

Комментируя судебное расследование, генеральный директор FACT Кирон Шарп заявил: «Мы постоянно работаем над тем, чтобы убирать с рынка нелегальные службы потоковой трансляции платного контента и привлекать к ответственности их организаторов. Мы даём вам понять: если вы решили начать продавать контент, который вам не принадлежит, на который у вас нет лицензии – вы рискуете рано или поздно предстать перед судом. Также мы призываем потребителей пользоваться исключительно легальными источниками контента – таким образом, вы сможете защитить себя от возможных зловредных программ и вирусов, а также обеспечите должное вознаграждение создателям контента».

Приговор Адервуду будет зачитан в Суде короны города Труро 19 декабря 2019 года.

Напомним, в марте этого года суд отправил за решетку четверых британских кинопиратов.

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