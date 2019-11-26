Комитет Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики завершил прием заявлений на вакантные должности в Национальном совете по вопросам телевидения и радиовещания. Уже известны имена семерых претендентов, передает Телекритика.

Сообщается, что конкурс на должности членов Нацсовета был объявлен 2 ноября. После этого у претендентов был 21 один на подачу заявлений. Тремя днями ранее, 23 ноября, прием заявлений был завершен.

В связи с этим стали известны имена первых семи претендентов на вакантные должности. Среди них: Олег Черныш, Александр Ильяшенко, Евгений Лахно, Александр Глущенко, Ольга Червакова, Ольга Кулиш и Роман Кифлюк. Полный список подавших заявление Комитет ВР огласит на днях.

Отмечается, что всем претендентам необходимо пройти проверку, основным условие которой является опыт работы в сфере телерадиовещания не меньше пяти лет. После этого вопрос будет вынесен на голосование в Верховную Раду.

Напомним, 31 октября Верховная Рада приняла решение о прекращении полномочий трех членов Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания. За увольнение Ольги Герасимьюк, Александра Ильяшенко и Олега Черныша проголосовали 313 народных депутатов.

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