Оператор национальной сети эфирного цифрового телевидения назвал имена украинцев, которые владеют акциями компании.

Компания «Зеонбуд», провайдер сети наземного цифрового вещания, сменила структуру собственности. Вместо пяти латвийцев и одного британца собственниками стали пятеро украинцев. Об этом пишет «Телекритика» со ссылкой на данные государственного реестра предприятий.

По сообщению издания, среди новых владельцев числятся Ирина Алябьева (директор компании), Михаил Моисеев, Александр Ильющенко, Владимир Прокопенко и Александр Шилов.

Моисееву принадлежит 1% компании напрямую. Остальные доли акций распределены в равной мере (по 24,5%) между остальными чётырьмя собственниками через различные компании, зарегистрированные на Кипре.

Статутный фонд предприятия – 10 миллионов 52 тысячи 500 гривен.

На официальном сайте «Зеонбуда» на момент написания новости информация о структуре собственности не обновлена.

Таким образом, компания «Зеонбуд» формально выполнила закон, не допускающий иностранцев к владению цифровым эфирным провайдером.

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