Немецкий министр экономики и энергетики Петер Альтмайер призвал утвердить свободный доступ к интернету основным правом человека. По его словам, свободный доступ каждого человека к сети должен приравниваться к правам на образование и медицинское обслуживание, сообщает Deutsche Welle.

Как отметил Альтмайер, доступ к интернету «должен быть фундаментальным правом, касающимся людей во всем мире». В интересах властей всего мира, по мнению министра, организовать для своих граждан глобальный и свободный доступ, в особенности для жителей развивающихся стран и государств с переходной экономикой.

Напомним, на днях преподаватель глобальной этики в Университете Бирмингема доктор Мертен Реглиц в своем исследовании заявил, что доступ к интернету – моральное человеческое право. По его словам, отсутствие такого доступа лишает многих людей полноценной возможности оказывать влияние на институты власти и тех, кто принимает решения на национальном и международном уровне.

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