Министерство цифровой трансформации Украины запустило онлайн-сервис, с помощью которого жители Украины смогут протестировать скорость интернет соединения, а также оставить отзыв о его качестве для дальнейшего создания карты покрытия страны интернетом. Об этом говорится в сообщении ведомства, опубликованном в социальной сети Facebook.

«Наша задача – выявить, соответствует ли скорость в существующих сетях заявленной, где вообще нет покрытия, какие социальные объекты в регионах имеют доступ к интернету. Для этого мы используем все имеющиеся источники – данные официальной статистики, информацию регулятора, профильных ассоциаций, технические данные», – сказано в информационном сообщении.

По словам Минцифры, broadband.gov.ua – это прототип будущей карты интернет-покрытия Украины. На сайте каждый пользователь может рассказать, есть ли у него интернет и с какой скоростью он работает. Скорость соединения определяется автоматически, достаточно лишь зайти на сайт и пройти SpeedTest со своего компьютера или смартфона. Это можно сделать как анонимно, так и оставив свои данные.

Вместе с тем сообщается, что в Минцифре собрали официальную статистику по подключению к интернету украинских школ. С помощью broadband.gov.ua эта информация будет перепроверяться. Учителя, ученики, родители и операторы интернета могут оставить на сайте или с помощью специального чат-бота в Telegram свой отзыв о реальной ситуации с интернетом в школах.

Напомним, о планах создать карту реального интернет-покрытия Украины в Минцифре заявили в сентябре текущего года.

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