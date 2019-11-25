Компания Ericsson опубликовала свой новый отчет Ericson Mobility Report за ноябрь 2019 года, в котором представлены уникальные прогнозные данные, касающиеся развития технологий и услуг связи на период до конца 2025 года.

Бум коммерческих услуг 5G

По оценке Ericsson, в связи с быстрым развитием экосистемы 5G в ближайшие шесть лет число подключений к 5G-сетям превысит 2,6 млрд. Среднее потребление трафика в расчете на один смартфон вырастет с нынешних 7,2 ГБ до 24 ГБ к концу 2025 года. Будущий стремительный рост связан с появлением новых услуг, в числе которых – возможность смотреть потоковое видео с использованием технологий виртуальной и дополненной реальностей. 7,2 ГБ в месяц – это 21 минута HD видео (1280 x 720) в день. 24 ГБ в месяц – это 30 минут HD видео и 6 минут контента в VR ежедневно.

В 2019 году запущены услуги 5G в странах Азии, Европы, Ближнего Востока и Северной Америки. В общей сложности, намерение запустить коммерческие сетей 5G анонсировали около половины операторов в мире. В октябре 2019 года в сетях 5G зарегистрировано 10 млн подключений.

Спрос на услуги 5G растет быстрыми темпами. В Южной Корее, где коммерческие услуги 5G с апреля этого года предоставляют все три оператора, уже зафиксировано 3 миллиона подключений к сетям 5G. Настоящий бум подключений к сетям 5G переживает Китай, где коммерческие услуги 5G доступны абонентам с октября 2019 года.

Ожидается, что по итогам 2019 года в сетях 5G будет 13 млн подключений. В 2020 году развитие услуг 5G ускорится – будут сформированы условия для массового внедрения технологий 5G, и к концу 2025 года в мире будет уже 2,6 млрд подключений к сетям 5G. Согласно представленному в отчете прогнозу, к концу 2025 года 65% мирового населения будет жить в зоне действия сетей 5G, в которых будет генерироваться 45% общемирового мобильного трафика.

Уже сегодня очевидно, что сети 5G будут развиваться быстрее, чем сети LTE в момент их запуска в 2009 году. Согласно прогнозу Ericsson, лидерство по уровню проникновения услуг 5G в ближайшие годы будет принадлежать Северной Америке, где в конце 2025 года 74% мобильных подключений придется на сети 5G. На втором месте – страны Северо-восточной Азии с показателем в 56%, на третьем – Европа с 55%.

Несмотря на развитие сетей 5G, в ближайшие шесть лет доминирующей технологией мобильной связи будет оставаться LTE. В 2022 году ожидается 5,4 млрд мировых подключений к сетям LTE, а затем в связи с миграцией абонентов в сети 5G число подключений к LTE будет сокращаться и в 2025 году уменьшиться до 4,8 млрд. Примечательно также, что в новом отчете Ericsson прогнозирует более медленное сокращение числа подключений к сетям 2G (GSM/EDGE-only), чем ожидалось ранее. В основном, это связано с интересом к этой технологи в странах Ближнего Востока и Африки – устройства 2G имеют увеличенный цикл жизни, а смартфоны стоят относительно дорого.

«Отрадно видеть, что технологии 5G получили широкую поддержку со стороны почти всех производителей устройств. В 2020 году выпуск 5G-устройств станет массовым, и это ускорит процесс внедрения технологий 5G. Теперь вопрос не в «если», а в том «как скоро» мы сможем превратить сценарии использования в релевантные приложения для пользователей и корпораций. Во многих страна мира технологии 4G по-прежнему играют важнейшую роль в подключении к сетям связи, и модернизация сетей – ключ к технологическим изменениям, которые мы переживаем сейчас», — комментирует исполнительный вице-президент и глава подразделения сетей связи Фредрик Джейдлинг (Fredrik Jejdling).

6,3 млрд абонентов и 8,9 млрд подключений в 2025 году

Абонентов сотовой связи меньше, чем подключений к мобильным сетям: в настоящее время в мире 5,9 млрд абонентов сотовой связи и 8 млрд подключений. По этой причине мировой уровень проникновения мобильной связи составляет 104%. Согласно прогнозу Ericsson, к концу 2025 года в мире будет 8,9 млрд подключений к мобильным сетям, из них 90% придется на сети мобильного широкополосного доступа (МШПД).

Подключения и пользователи (млрд)Продолжает расти число пользователей смартфонов: к концу 2019 года ожидается 5,6 млрд подключений с помощью смартфонов – это 70% всех подключений. В 2025 году на смартфоны будет приходиться 7,4 млрд или 83% всех подключений.

В третьем квартале 2019 года общемировой трафик данных в сетях сотовой связи вырос на 68%. Рост связан с увеличением числа подключенных смартфонов в Индии, увеличением среднего потребления трафика в расчете на каждый смартфон в Китае, а также улучшением функций смартфонов, появлением требовательного к трафику контента и доступных тарифных планов.

В период с 2019 по 2025 годы трафик в сетях сотовой связи будет расти на 27% в год, и основным драйвером роста, как и в прежние годы, будет являться видео. В 2019 году ежемесячный объем трафика в сотовых сетях составляет около 38 ЭБ, из которых 63% приходится на видео. В 2025 году мировой мобильный трафик вырастет до 160 ЭБ в месяц, а на долю видео придется 76% трафика.

Немаловажная роль по-прежнему принадлежит интернету вещей. Технологии IoT продолжают активно развиваться: число IoT-подключений будет расти с CAGR в 25% и к концу 2025 года достигнет 5 млрд против 1,3 млрд по итогам 2019 года. В 2025 году 52% IoT-подключений будет приходиться на технологии NB-IoT и Cat-M.

Стратегия и тарификация услуг 5G

В новом Ericsson Mobility Report детально изучены тарифные планы операторов, которые уже запустили услуги 5G. Согласно нашим данным, пакеты услуг 5G стоят примерно на 20% дороже, чем сопоставимые услуги 4G. В отчет также вошла подготовленная совместно с южнокорейским оператором SK Telecom статья, в которой рассматривается выбранная этим оператором стратегия развертывания кластера 5G с целью предоставления премиальных 5G-услуг и инновационных услуг для пользователей в определенных районах.

Полная версия отчета Ericsson Mobility Report за ноябрь 2019 года доступна для скачивания.

На данный момент у Ericsson подписано 76 соглашений в области 5G, оборудование компании используется в 23 коммерческих сетях 5G.

К концу 2025 года 65% мирового населения будет жить в зоне действия сетей 5G, на которые будет приходиться 45% общемирового мобильного трафика;

Среднемесячное потребление трафика в расчете на одного пользователя смартфона к 2025 году вырастет до 24 ГБ с нынешних 7,2 ГБ – абоненты сотовой связи активно смотрят потоковое видео в высоком качестве и интересуются услугами с использованием технологий VR и AR;

К концу 2025 года число IoT-подключений достигнет 5 млрд против 1,3 млрд в конце 2019 года.

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