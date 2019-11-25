Отрасль кабельных сетей в странах Европейского Союза продолжает расти и развиваться, несмотря на конвергенцию и разрушение целостности сектора. При этом общие доходы кабельщиков выросли по итогам 2018 года на 3% – до 24 миллиардов евро. Такая информация была озвучена на проходившем в Берлине Съезде кабельщиков 2019 – ежегодной конференции, которую проводит отраслевая организация Cable Europe.

Годовой рост доходов превысил аналогичный показатель по итогам 2017 года. Доходы кабельщиков выросли за год на 3% – до отметки в 24 миллиарда евро, при этом доходы от предоставления услуг доступа к телевидению и сети Интернет выросли на 4% и 3.6% соответственно. В то же время, доходы от предоставления услуг телефонии в 2018 году продолжили снижаться, падение составило 1.9%. Это связано с тем, что данная услуга по своему значению по-прежнему занимает далеко не лучшие позиции в современном пакете услуг связи.

Основой данного роста доходов стала способность кабельных операторов повышать ценность в глазах клиентов – общий смешанный средний доход на одного пользователя (ARPU) в 2018 году вырос до 30.4 евро (при 29.8 евро годом ранее).

В среде кабельных операторов, помимо цифровых услуг, рост с точки зрения единиц, генерирующих доход (RGU) исходит от предоставления услуг доступа в Интернет и телефонии. Доходы от подписки на кабельный Интернет выросли на 2.5% – до отметки в 38 миллионов евро, а доходы телефонии увеличились на 1.3% – до 28.6 миллиона евро. Данный рост помог увеличить общие показатели RGU кабельщиков на 0.8% – до отметки в 121.7 миллиона.

На долю телевидения по-прежнему приходится наибольшая часть доходов кабельщиков. При этом в период с 2013 по 2018 она снизилась с 50% до 46%. Развитие технологий DOCSIS 3.0 и 3.1 дало Интернету потенциальную возможность стать крупнейшим генератором доходов сектора, при этом его доля в общем пироге доходов кабельщиков выросла в 2018 году до 35%.

«Последнее издание ˝Ежегодника кабельных компаний˝ описывает невероятные изменения, происходящие в секторе, – говорит управляющий директор Cable Europe Кэролайн ван Вид. – Именно поэтому операторы стремятся оставаться в курсе всех последних тенденций, продолжая развивать инновационные проекты и инвестируя в будущее. Оставайтесь с нами, сектор ещё многое может вам дать».

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