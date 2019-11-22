«Яндекс» заявил о намерении купить права на показ матчей еврокубков. Что интересно, компания планирует обзавестись правами на трансляцию и в Украине, где ее работа запрещена, передает Телекритика.

Согласно данным, «Яндекс» планирует купить права на показ на территории Украины матчей Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций сезона 2021/22. Компания хочет транслировать матчи кубков не только в России, но и в странах СНГ, в том числе и в Украине.

По информации источника, «Медиа Группа Украина» уже в курсе планов «Яндекса» и, мягко говоря, ими недовольна. Ведь еще с мая 2017 года после указа пятого Президента Украины Петра Порошенко российские ресурсы (в том числе и «Яндекс») блокированы на территории Украины.

Напомним, в Украине все матчи Евро-2020 покажут телеканалы «Футбол 1» и «Футбол 2». К слову, в следующем году в дополнение к ним будет запущен еще и «Футбол 3».

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