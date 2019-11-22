Генеральный директор Xiaomi Лей Цзюнь рассказал о новом заводе смартфонов, который возводится в Пекине (Китай). По предварительным данным, новая фабрика Xiaomi будет заниматься выпуском флагманских устройств, передает Ixbt.com.

Сообщается, что строительство завода уже почти окончено. Фабрика оснащена автоматизированными производственными линиями, сетями 5G и прочими новшествами, что позволит повысить эффективность производства.

«В итоге с конвейера будет сходить по 60 смартфонов в минуту — это на 60% больше, чем на аналогичных производствах других компаний. На новом заводе будут преимущественно выпускаться флагманские модели», — пишет ресурс.

Напомним, недавно гендиректор Xiaomi заявил, что компания обеспечит поддержкой 5G все свои смартфоны, дороже 285 долларов. То есть, пользователи смогут менее чем за 300 долларов купить устройство с поддержкой связи пятого поколения.

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