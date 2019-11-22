Если в вашем телевизоре сломался экран, возникли неполадки в работе дисплея, проблемы с динамиками либо ещё что-то не работает, у вас есть несколько вариантов дальнейших действий.

Телевизор можно отремонтировать

Самое первое, что следует попробовать сделать, это отремонтировать ваш телевизор. Если телевизор находится на гарантии, отнесите его в розничную сеть, где вы его приобрели. Если же гарантийный срок закончился – отнесите телевизор в обычный пункт ремонта электроники, например в Skeleton. В целом, сегодня специализированные пункты по ремонту телевизоров во многих странах становятся редкостью, однако они всё же существуют – просто войдите в интернет и введите в поисковике фразу «ремонт бытовой электроники», и вы получите список подобных мастерских в вашем городе или районе. Отдельные крупные розничные сети, торгующие бытовой электроникой, также занимаются ремонтом некоторых моделей и марок телевизоров. В ряде случаев поломка может оказаться совсем пустяшной, и ремонт будет простой и недорогой работой, которую опытный мастер проделает без проблем.

Телевизор можно продать

Некоторые люди покупают неисправные телевизоры ради запчастей, которые можно будет использовать для ремонта других телевизоров. Другие могут купить телевизор, имеющий проблему, которая лично для них не критична. Попробуйте разместить информацию о вашем неисправном телевизоре на местном сайте с частными объявлениями: скорее всего, вы не заработаете на продаже неисправного телевизора больших денег, однако вы сможете его продать и получить хотя бы какую-то сумму. Если вы решите разместить информацию о вашем неисправном телевизоре на сайте частных объявлений, не забудьте прикрепить к вашему сообщению фото вашего телевизора, а также сопроводить его сопутствующей информацией, такой как год покупки, размер и фирма-производитель. Это поможет привлечь к объявлению внимание большего количества посетителей. Попробуйте изучить объявления от других людей, дабы определиться с ценой, которую вы можете за него запросить. Если реакция на ваше объявление будет слабой – попробуйте сделать цену договорной и ожидайте предложений.

Телевизор можно утилизировать

Если ни один из вариантов не сработает или по каким-то причинам вас не устраивает – вы всегда можете утилизировать ваш телевизор. Практически во всех крупных городах имеются пункты утилизации бытовой электроники, куда вы можете принести ваш телевизор, и где он будет разобран на комплектующие и утилизирован. Это более экологичный вариант, чем просто выбросить ваш телевизор на помойку. В некоторых странах и регионах вам даже не разрешат отнести неисправный телевизор на стандартный мусорник, откуда мусоровозы отвозят мусор на местную свалку. Это связано с тем, что во многих телевизорах с плоским экраном содержится ртуть, которая может нанести существенный вред окружающей среде.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.