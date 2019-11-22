Google объявила новые условия программы Android Security Rewards, целью которой является обнаружение уязвимостей в смартфонах. Корпорация обещает порядка миллиона долларов тому, кто обнаружит ошибки в смартфонах ряда Pixel, передает Ixbt.com.

Сообщается, что в программу проверки войдут смартфоны Pixel 4, Pixel 3a, Pixel 3a XL, Pixel 3 и Pixel 3 XL. Корпорация обещает заплатить за обнаружение ранее не выявленных брешей в программном обеспечении данных устройств.

«Программа распространяется на ранее не выявленные ошибки в программном обеспечении, работающем на перечисленных смартфонах. Говоря точнее, ошибки, найденные в коде AOSP, библиотеках и драйверах OEM, ядре, коде Secure Element, в ОС TrustZone и ее модулях. Кроме того, могут быть вознаграждены те, кто найдет ошибки во встроенном ПО чипсетов, если эти ошибки могут отразиться на защищенности Android», — пишет ресурс.

Денежное вознаграждение будет выдано в зависимости от сложности обнаруженной проблемы. К примеру, за взлом чипа Pixel Titan M положена наибольшая сумма — 1 млн долл. А за уязвимости в Secure Element, Trusted Execution Environment, найденные в смартфонах, можно получить по 250 000 долл.

Напомним, на днях китайская компания Huawei предложила известным хакерам и специалистам по кибербезопасности 200 000 евро за взлом своих устройств. Компания намерена провести проверки не только существующих моделей, но и тех, чей выпуск только планируется.

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