Доступность гигабитного интернета в мире: 1 из 5 человек может подключиться к сети на скорости 1 Гбит/сек

Согласно данным отчёта о доступности услуг широкополосного интернета, содержащимся в отчёте, подготовленном компанией VIAVI Solutions, Соединённые Штаты являются мировым лидером по проникновению гигабитного широкополосного интернета. Доступ к данной услуге на территории США имеет 68.5 миллиона человек. Компания VIAVI предлагает инструменты для тестирования технологий и владеет базой данных Gigabit Monitor, в которой собрана информация по доступности гигабитного интернета в мире.

Данные Gigabit Monitor свидетельствуют о том, что гигабитная связь доступна сегодня 354 миллионам пользователей в 51 стране мира. Это примерно 5% от населения планеты.

Китай вышел на второе место по доступности гигабитного интернета, обогнав по этому показателю Южную Корею. Число пользователей данной услуги в Китае достигло отметки в 61.5 миллиона человек, и этот показатель вырос примерно на 41 миллион за короткое время. Впрочем, несмотря на столь внушительные цифры, лишь 4.5% страны имеет доступ к такому интернету. В свою очередь, в Южной Корее доступ к гигабитному интернету имеет около 46.9 миллиона человек.

Такой скачок числа пользователей широкополосного интернета в Китае отчасти связан с появлением сетей 5G, благодаря которым исчезла необходимость дорогостоящей и долгой прокладки кабелей. Данная тенденция усилится по мере развития технологии 5G. Впрочем, основной технологией доступа к скоростному интернету в стране остаются волоконные сети – на их долю приходится 88% рынка.

«Совершенно естественно то, что сегодня мы являемся свидетелями постепенного перехода от проводных технологий предоставления доступа к интернету к беспроводным, – говорит старший технолог VIAVI Самех Ямани. – По мере дальнейшего развёртывания коммерческих сетей 5G темпы такого перехода будут всё более возрастать, и вскоре мы станем свидетелями переломного момента».

В первую пятёрку вошли также Испания, где доступ к гигабитному интернету имеют 30.1 миллиона человек, и Канада, где услугой могут воспользоваться 15.9 миллиона человек. За последний год к числу стран, где доступно подключение к интернету на скорости гигабит в секунду, присоединились лишь два государства – Бахрейн и Малайзия. Это на шесть меньше, чем в прошлом году, говорится в отчёте.

В то время как всё большее количество пользователей получает доступ к гигабитным скоростям, в целом доступность интернета в мире остаётся на среднем уровне. В VIAVI ссылаются на данные исследования, которые указывают на то, что лишь примерно половина населения планеты имеет доступ к интернету.

В прошлом месяце агентство Broadband Now представило данные исследования, свидетельствующие о том, что доступ к гигабитному интернету могут иметь 23% американцев. В отчёте «Ситуация с широкополосным интернетом в Америке в 3 квартале 2019» также говорится, что 67.1% американцев доступна возможность подключения к интернету на скорости 500 Мбит/сек.

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