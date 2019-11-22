Некоторые жители технологически развитых стран мира отказываются пользоваться смартфонами, компьютерами и домашним интернетом, добровольно выбирая для себя информационный вакуум. В ряде более бедных стран недостаточное развитие технологий и плохая связь не дают жителям возможности принимать решения глобального характера и реализовывать свои базовые права. Журнал прикладной философии опубликовал уникальное новаторское исследование доктора Мертена Реглица, преподавателя глобальной этики в Университете Бирмингема.

«Возможность доступа к интернету – это уже не роскошь, а моральное человеческое право. Каждый должен иметь доступ к этой глобальной среде – без контроля и цензуры. При этом тем, кто не имеет возможности заплатить за доступ в сеть, такая возможность должна предоставляться бесплатно. Отсутствие такого доступа лишает многих людей полноценной возможности оказывать влияние на институты власти и тех, кто принимает решения на национальном и международном уровне. Такие люди просто не имеют права голоса при разработке правил, которым они должны подчиняться и которые определяют их жизненные возможности», – говорит доктор Реглиц.

Разумеется, сам по себе интернет не обещает нам никаких гарантированных прав и преимуществ, и у автора исследования нет никаких иллюзий по этому поводу.

При этом он напомнил, что кампания #MeToo, «Арабская весна», борьба с несправедливым отношением американской полиции к афроамериканцам и ряд других вопросов не имели бы такого резонанса в обществе без интернета.

Заявляя о том, что «моральные права человека» одинаково важны для обеспечения «минимального уровня достойной жизни» во всём мире, доктор Реглиц говорит, что если правительства некоторых стран или отдельные группы лиц препятствуют гарантированию законных свобод гражданам, проблема должна быть решена на международном уровне и немедленно. И это невозможно без интернета.

Создатель интернета и основатель НПО «The World Wide Web Foundation» Тим Бёрнерс-Ли заявил о том, что мы сможем говорить об обеспечении доступности интернета во всём мире лишь тогда, когда люди смогут тратить менее 2% от своего месячного дохода на передачу минимум 1 Гб данных.

В перечне Целей ООН в сфере устойчивого развития – предоставление доступа к интернету в развивающихся странах.

В индийском штате Керала провозгласили возможность использования интернета универсальным правом человека, заявив о намерениях гарантировать до конца текущего года доступ к сети каждому из 35 миллионов жителей штата.

Программа WiFi4EU обещает провести интернет во все уголки Европы – даже в самые отдалённые сёла, где до сих пор не было доступа во всемирную сеть.

Согласно данным Международного союза электросвязи ООН, по состоянию на конец прошлого года немногим менее половины от 7-миллиардного населения планеты не имело возможности доступа в интернет. Д-р Реглиц подчёркивает, что подключение к сети должно быть доступно всем людям, дабы они могли учиться, участвовать в онлайн-сообществах и инициативах, вести блоги, пользоваться приложениями, электронной почтой, а также использовать прочие возможности всемирной паутины для того, чтобы оставаться в курсе событий и участвовать в политической жизни.

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