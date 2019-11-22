У Apple Music появилась подписка для бизнес-клиентов. Тариф Apple Music for Business позволяет стримить музыку в коммерческих целях, например, в магазинах или кафе, передает Ain.ua.

«Новый бизнес-тариф решает вопросы с лицензированием, а также предоставляет специально подобранные плейлисты и персонализированные рекомендации для конкретного бренда», — пишет ресурс.

Чтоб подключить новый тариф, необходимо связать с компанией Apple через сайт, разработанные специально для этого. А для того, чтоб использовать Apple Music for Business, нужно скачать приложение в App Store.

Отмечается, что стоимость подписки пока не разглашается, как и список стран, в которых она доступна. Известно только, что бизнес-тариф работает и в Украине, в частности, новой услугой уже пользуются универмаг Harrods, магазины Levi`s и еще около 20 брендов.

Напомним, ранее сообщалось о впечатляющем росте популярности Apple Music. По состоянию на 1 июля платформа имела уже 60 миллионов платных подписчиков.

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