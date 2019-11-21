Всемирный День Телевидения: В 2017 году количество телевизионных домохозяйств во всём мире составляло 1.63 миллиарда, а к 2023 году их число вырастет до 1.74 миллиарда.

Всемирный День Телевидения (World Television Day) – это международный праздник, который отмечают по всей планете 21 ноября. Возможно, кто-то из вас спросит: «Неужели в эпоху Интернета, когда людей сложно оторвать от экранов лэптопов и мобильных гаджетов, телевидение всё ещё играет какую-то важную роль?». Тем не менее, согласно данным Организации Объединённых Наций, телевидение остаётся основным источником видео-контента в мире. «Количество домохозяйств, имеющих телевизоры, продолжает расти и к 2023 году достигнет отметки в 1.74 миллиарда. В 2017 году их было 1.63 миллиарда», – говорится в отчёте организации со ссылкой на данные исследования. Всемирный день телевидения остаётся символом силы визуальных медиа, а также того, как они помогают формировать общественное мнение и влиять на мировую политику.

21 ноября 1996 состоялся первый Всемирный телевизионный форум, и в Организации Объединённых Наций решили объявить этот день Всемирным Днём Телевидения. В этот день на местном и глобальном уровнях проводятся различные мероприятия, направленные на повышение осведомленности людей о роли телевидения в сфере коммуникации и глобализации.

Международный праздник подтверждает значение вещательных медиа. В этот день писатели, журналисты, блогеры и прочие люди, связанные с медиа, активно заявляют о роли телевидения. Взаимодействие между традиционными и современными формами вещания создаёт прекрасную возможность для того, чтобы повысить осведомлённость населения о проблемах, стоящих перед местными общинами и всей планетой.

Всемирный День Телевидения также напоминает правительствам, информационным агентствам и отдельным гражданам о необходимости предоставлять обществу объективную информацию, что чрезвычайно важно в эпоху, когда социальные сети дают нам огромное количество противоречивых новостей.

Редакция Mediasat поздравляет всех телевизионщиков с профессиональным праздником.

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