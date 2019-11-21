В Латвии Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) пресек трансляцию 9 российских телеканалов. Такое решение было принято в связи с санкциями против миллиардера Юрия Ковальчука — бенефициара холдинга, в который входят каналы, передает DELFI.

Сообщается, что Юрий Ковальчук был включен в список лиц, на которых Европейский совет наложил санкции из-за его влияния на нарушение территориальной целостности Украины.

В связи с этим 9 телеканалов холдинга, бенефициаром которого является российский миллиардер, были вынуждены прекратить вещание на территории Латвии. В частности, речь идет о каналах «Время: далекое и близкое», «Бобер», «Дом Кино», «Дом Кино ПРЕМИУМ», «Музыка Первого», «О!», «Поехали», «ТЕЛЕКАФЕ» и «Петербург–Пятый канал».

Отмечается, что по 9 вышеперечисленным канал было принято окончательное решение. Однако на данный момент NEPLP проводит дополнительные проверки бенефициаров других телеканалов.

Напомним, в июле Министерство иностранных дел Латвии приостановило работу российского сайта Baltnews.lv, принадлежащий информационному агентству «Россия сегодня». Власти республики считают, что ресурс «угрожает национальной безопасности Украины, подрывает ее независимость и суверенитет».

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