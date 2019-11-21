Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания разрешил телеканалу «УНИАН» выйти из нефункционирующего четвертого мультиплекса (МХ-4). Теперь канал займет свободное место в третьем мудьтиплексе (МХ-3), которым владеет национальный цифровой оператор «Зеонбуд», передает Телекритика.

Сообщается, что «УНИАН» займет место телеканала «Бизнес», лицензия которого была аннулирована в июле 2018 года из-за отсутствия вещания. Канал не осуществлял цифровое вещание с 2016 года из-за долгов.

Отмечается, что «УНИАН ТВ» подавал заявку на переоформление мультиплекса МХ-4 на МХ-3 еще в октябре 2018-го. Однако в начале текущего года регулятор отказал телеканалу в таком переоформлении, после чего телегруппа 1+1 media обвинила ведомство в предвзятости.

Напомним, на днях Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания внес изменения в Перечень иностранных программ, содержание которых соответствует требованием Европейской конвенции о трансграничном телевидении и законодательства Украины. Коррективы коснулись двух вещателей — программы «АМС» и телеканала Penthouse HD.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.