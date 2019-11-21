Национальная техническая инициатива (НТИ) в России займется разработкой высокоскоростного интернета для транспорта — поездов, самолетов и автомобилей. Первый экспериментальный участок планируют развернуть уже в 2022 году, сообщает Коммерсантъ.

Согласно данным, за работу над проектом возьмется НТИ — государственная программа, призванная развивать перспективные отрасли и формировать новые рынки с целью вывести Россию на путь технологического лидерства.

По предварительным данным, новая система быстрого интернета будет совместима с действующими стандартами спутниковой и сотовой связи (3G, 4G и 5G). Сколько средств понадобится на ее создание, пока не уточняется.

«К 2025 году авторы проекта намерены пустить экспериментальный сегмент сети в Геленджике, а первый опытный район — на направлении Москва—Адлер», — пишет ресурс.

Напомним, в начале месяца Минкомсвязь обнародовала окончательный вариант дорожной карты «Технологии беспроводной связи». Исходя из документа, финальная сумма, выделенная на поддержку развития беспроводных технологий, практически в четыре раза ниже той, что была запланирована изначально.

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