Сегодня, в четверг 21 ноября, зрители из нескольких стран мира жалуются на сбои в работе видеосервиса Netflix. Об этом пишет ТАСС.

Сообщается, что больше всего на сбои в работе видеосервиса жалуются пользователи в Германии, Нидерландах и Великобритании. Кроме того, о неполадках также сообщают в США и Канаде.

Преимущественно, сбои заключаются в проблемах с загрузкой видео (60% случаев). Порядка 30% пользователей жалуются на отсутствие соединения и порядка 8% не могут войти в учетную запись.

Напомним, ранее появилась информация о том, что в правительстве Украины могут рассмотреть введение налога для видеосервисов вроде YouTube и Netflix. Помимо компаний по продаже видеоконтента, обложить налогом планируют все платформы общего доступа, включая СМИ и соцсети.

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