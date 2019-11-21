Стартап Looking Glass Factory, работающий в сфере производства голографических дисплеев, представил на суд общественности свой первый продукт: дисплей Looking Glass 8K Immersive, который даст компаниям возможность просматривать свой 3D контент в виде голограмм, без необходимости использования гарнитур виртуальной реальности. Дисплей уже продаётся на корпоративном рынке, однако в компании планируют в будущем начать предлагать подобные устройства и простым потребителям.

Компания Looking Glass Factory была основана в 2014 году, и с того момента выпустила на рынок два небольших, ориентированных в первую очередь на разработчиков, голографических дисплея – с диагональю 8.9 и 15.6 дюйма соответственно.

«Мы мечтали о создании голографического дисплея с первого дня существования нашей компании», – заявил в своём недавнем интервью соучредитель и генеральный директор компании Шон Фрэйн.

При создании нового дисплея компания использовала наработки и опыт, полученные при разработке вышеупомянутых небольших экранов, и готова предложить продукт, подходящий для повседневного использования в корпоративной среде. Мы думаем, что это будет революционное изделие, – говорит Фрэйн.

Новый дисплей имеет диагональ 32 дюйма – это размер небольшого HD телевизора. Его глубина составляет 4 дюйма, однако он способен отображать голограммы с большей глубиной. Дисплей использует для создания голограмм 45-элементный горизонтальный параллакс и способен отображать в общей сложности 33 миллиона пикселей – впрочем, вы никогда не увидите все эти пиксели одновременно.

Технология, используемая для создания голограмм, не позволяет видеть их со всех сторон. В дисплее Looking Glass 8K Immersive конус обзора ограничен 50 градусами. Впрочем, как уверяет Фрейн, этого достаточно для того, чтобы смотреть голограммы могли одновременно несколько сотрудников.

К примеру, голливудские студии могут использовать голографические дисплеи для просмотра 3D контента без необходимости одевать VR гарнитуру каждому сотруднику.

«Мы действительно воспринимаем это как третий столп для AR / VR контента», – добавляет Фрейн. Компания пока ещё не озвучила цену на новый продукт, при этом Фрейн намекнул, что дисплей будет стоить дороже, чем ныне продаваемый компанией за 6 000 долларов дисплей с диагональю 15.6 дюйма. «Это продукт корпоративного уровня», – резюмировал он.

Компания Looking Glass Factory – далеко не единственная компания, разрабатывающая голографические дисплеи. Ещё одна подобная компания – Light Field Lab – демонстрирует рабочие модели своих голографических дисплеев уже на протяжении года, пытаясь привлечь внимание отрасли. Обе компании – Light Field Lab и Looking Glass – поставили себе цель в конечном итоге начать выпускать подобные голографические дисплеи и для потребительского рынка, где они в итоге должны заменить традиционные телевизоры. По словам Фрэйна, появление таких дисплеев для потребительского рынка – это вопрос нескольких лет, а не десятилетий.

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